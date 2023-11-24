В "снежные" пункты Петербурга привезли уже 2000 кубометров снега

Самый большой объем снежных масс приняли снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной.

С начала зимнего сезона "снежные" пункты Петербурга приняли 2000 кубометров снега. Об этом сообщили в "Водоканале".

Самый большой объем снежных масс приняли снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной (795 кубометров) и на улице Севастьянова в Колпино (200 кубометров).

Количество принимаемых машин за сутки на каждом объекте отличается и зависит от производительности и пропускной способности пункта, а также от объема кузова грузовой техники (от 10 до 40 кубометров). В среднем нагрузка составляет от 9 до 18 машин в час при равномерном завозе снега. На прием одной машины уходит от 3-х до 12-ти минут.

На сегодняшний день ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" эксплуатирует 18 объектов: 11 снегоплавильных пунктов и 7 инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. "Снежные" пункты расположены почти в каждом районе Петербурга, чтобы обеспечивать прием и утилизацию снега с максимальной транспортной доступностью.

Петербург уже опередил Москву по высоте снежного покрова. Утром 24 ноября высота снежного покрова в Северной столице достигла 9 см.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике