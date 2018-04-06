В Петербурге на Софийской дороге асфальт сошел вместе со снегом

На пути автомобилистов и общественного транспорта образовались огромные пробоины.

В Петербурге на Софийской дороге на въезде в Колпино асфальт сошел вместе со снегом. Об этом сегодня, 6 апреля, Piter.TV сообщили очевидцы.

До въезда в город Колпино на Софийской дороге асфальтное покрытие сходит вместе со снегом. На пути автомобилистов и общественного транспорта образовались огромные пробоины. Ровных участков практически нет. В Петербурге сейчас весна, все тает. Дорожные ямы быстро заполнила грязная дождевая вода. Водители с трудом передвигаются по проезжей части и снимают дорогу из окон своих автомобилей,

Напомним, что недавно мы писали о том, что на Парнасе 26 марта образовалась большая яма из-за прорыва трубопровода.