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В Петербурге на Софийской дороге асфальт сошел вместе со снегом

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На пути автомобилистов и общественного транспорта образовались огромные пробоины.

В Петербурге на Софийской дороге на въезде в Колпино асфальт сошел вместе со снегом. Об этом сегодня, 6 апреля, Piter.TV сообщили очевидцы.

До въезда в город Колпино на Софийской дороге асфальтное покрытие сходит вместе со снегом. На пути автомобилистов и общественного транспорта образовались огромные пробоины. Ровных участков практически нет. В Петербурге сейчас весна, все тает. Дорожные ямы быстро заполнила грязная дождевая вода. Водители с трудом передвигаются по проезжей части и снимают дорогу из окон своих автомобилей,

 

Напомним, что недавно мы писали о том, что на Парнасе 26 марта образовалась большая яма из-за прорыва трубопровода.

Теги: асфальт , асфальт сошел , колпино , софийская дорога
Категории: Новости СПб Картина дня

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