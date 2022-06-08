На пересечении шоссе Революции и Маршала Тухачевского произошла смертельная авария

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 18 июня на пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского 78-летний водитель автомобиля Renault Sandero, при выполнении левого поворота, столкнулся со встречной машиной Mazda 3, которой управлял 21-летний молодой человек.
Водитель Renault скончался на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что девятилетний велосипедист попал под колеса Lada в Купчино. Ребенок пересекал проезжую часть не спешившись, на запрещающий сигнал светофора.
Фото: Telegram / Мегаполис
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