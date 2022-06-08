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На пересечении шоссе Революции и Маршала Тухачевского произошла смертельная авария
Сегодня, 15:35
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На пересечении шоссе Революции и Маршала Тухачевского произошла смертельная авария

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Столкнулись автомобили Renault и Mazda.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 18 июня на пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского 78-летний водитель автомобиля Renault Sandero, при выполнении левого поворота, столкнулся со встречной машиной Mazda 3, которой управлял 21-летний молодой человек. 

Водитель Renault скончался на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что девятилетний велосипедист попал под колеса Lada в Купчино. Ребенок пересекал проезжую часть не спешившись, на запрещающий сигнал светофора. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: красногвардейский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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