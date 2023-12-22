В деревне Кончик произошло смертельное ДТП с нетрезвым водителем

В результате аварии находившаяся в салоне машины 37-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Полицейские Тихвинского района проводят проверку по факту смертельного ДТП в деревне Кончик. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 25 мая у дома 16 по Центральной улице 29-летний нетрезвый водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь в сторону Хвойного переулка, не справился с управлением и совершил занос с последующим опрокидыванием.

В результате аварии находившаяся в салоне машины 37-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Второй пассажир, 36-летняя местная жительница, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель HAVAL сбил выходившего из трамвая 10-летнего мальчика на улице Жукова.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти