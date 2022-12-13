На трассе "Кола" во время столкновения "Газели" и "Фольксвагена" погибла пенсионерка

Накануне днем, 14 января, на 250-м километре трассы "Кола" столкнулись "Газель" и "Фольксваген". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
40-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой "Фольксваген". За рулем второго авто находился 52-летний мужчина.
Оба автомобилиста попали в больницу. Пассажирка иномарки скончалась на месте аварии от полученных травм. Пенсионерка не дождалась прибытия машины скорой помощи.
Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.
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Фото: Piter.tv
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