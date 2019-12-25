В Петербурге от коронавируса скончались двое мужчин и женщина

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще три смертельных случая от коронавируса в Петербурге.
От инфекции скончались мужчины 64 и 69 лет и женщина 73 лет. Мужчины находились в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина. Женщина лежала в Введенской городской клинической больнице.
Все пациенты имели хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертонию. Однако, основным заболеванием, которое привело к летальному исходу, считается двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.
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Фото: pixabay
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