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Под Кингисеппом в аварии погиб 53-летний водитель Lada Granta
Сегодня, 10:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Под Кингисеппом в аварии погиб 53-летний водитель Lada Granta

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По факту дорожной аварии проводится проверка.

Проводится проверка по факту смертельной аварии под Кингисеппом утром 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 07:20 на 141 километре автодороги "Санкт-Петербург – Ручьи" в районе деревни Валяницы 36-летний водитель Skoda Octavia при совершении обгона выехал на полосу встречного движения (разрешено ПДД) и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 53-летнего мужчины. В результате столкновения водитель Lada скончался до приезда медиков.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

В поселке имени Свердлова неизвестный на Infiniti разбил семь машин и врезался в здание.

Фото: Piter.tv 

Теги: кингисепп, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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