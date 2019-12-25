Под Кингисеппом в аварии погиб 53-летний водитель Lada Granta

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Проводится проверка по факту смертельной аварии под Кингисеппом утром 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 07:20 на 141 километре автодороги "Санкт-Петербург – Ручьи" в районе деревни Валяницы 36-летний водитель Skoda Octavia при совершении обгона выехал на полосу встречного движения (разрешено ПДД) и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 53-летнего мужчины. В результате столкновения водитель Lada скончался до приезда медиков.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

В поселке имени Свердлова неизвестный на Infiniti разбил семь машин и врезался в здание.

Фото: Piter.tv