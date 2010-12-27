На Московском шоссе в массовом ДТП погибли две женщины

В четверг, 19 октября, на 672 километре дороги "Россия" произошла массовая авария с участием трех автомобилей, один из которых буксировал иномарку. В результате столкновения погибли две женщины.

Утром в четверг, 19 октября, произошла авария на Московском шоссе у поворота на Никольское. 27-летний водитель на Mercedes вез на буксире легковой Ford в сторону Петербурга. При неизвестных обстоятельствах машина выехала на встречную полосу и столкнулась там с остановившимся для поворота Renault. Затем машину откинуло в Scania с полуприцепом.

В результате столкновения погибли две пассажирки Mercedes: одной было 36 лет, личность второй установить не удалось. Трое мужчин из машины, включая водителя, получили травмы. Но управлявший машиной мужчина средние, а двое других (чьи личности не установлены) – тяжелые.

На месте работают экстренные службы. Пострадавших отвезли в больницу. Движение в сторону Москвы ограничено до одной полосы из-за последствий аварии.