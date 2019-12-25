В Ленобласти следователи выясняют обстоятельства получения травм годовалой девочкой

По данным следователей, мать оставила свою малолетнюю дочь с 13-летней племянницей.

В Тосненском районе (город Любань) следователи выясняют обстоятельства получения травм годовалой девочкой. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следователей, мать оставила свою малолетнюю дочь с 13-летней племянницей, которая не удержала девочку, и та, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на 1 этаже. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: unsplash