В Ленобласти следователи выясняют обстоятельства получения травм годовалой девочкой

В Тосненском районе (город Любань) следователи выясняют обстоятельства получения травм годовалой девочкой. Об этом сообщила пресс-служба СК.
По данным следователей, мать оставила свою малолетнюю дочь с 13-летней племянницей, которая не удержала девочку, и та, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на 1 этаже. Девочка получила травмы и была госпитализирована.
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: unsplash
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