В Испании огромная скульптура лица девушки появилось из-под воды

Реалистичная скульптура создает впечатление, что чья-то большая голова тонет в реке.

В испанском городе Бильбао установили огромную тонущую голову, чтобы напомнить об изменениях климата. Скульптуру разместили на реке Нервьон.



Скульптура получила название Bihar (в переводе — "Завтра"). Голова в реке погружается в воду и появляется обратно в зависимости от приливов и отливов. Это является отражением того, что может произойти, если люди продолжат способствовать глобальному потеплению.

Автором работы стал мексиканский художник Рубен Орозко. Он заявил, что голова выражает "ожидания от решений, которые нам предстоит принять, — утонем или заберем наши головы".

Ранее в Петербурге напротив ТЮЗа появилась скульптура "Одуванчик".

Видео: Instagram / @rubenorozcoloza. Фото: Reason Why