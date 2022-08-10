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В Петербурге хирург Борис Мирошников ушел из жизни
Сегодня, 22:19
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В Петербурге хирург Борис Мирошников ушел из жизни

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Ему было 86 лет.

Один из основоположников отечественной школы хирургии Борис Иванович Мирошников скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев 4 октября.

Борис Иванович посвятил профессии порядка 60 лет. Он провел тысячи сложнейших операций, брался за лечение онкобольных. Мирошников преподавал в Ленинградском ГИДУВе, клинике госпитальной хирургии ВМА им. С. М. Кирова, на кафедре факультетской хирургии Ленинградского педиатрического медицинского института и в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте.

Кроме того, Борис Иванович является автором 250 научных работ и монографий по хирургии. 

Фото: Телеграм / Эргашев в Telegram

Теги: ушел из жизни, хирург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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