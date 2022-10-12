Экономическая эффективность решений "Сколково" для заказчиков достигла 250 млрд рублей

В Петербурге 7 и 8 ноября проходит Баркемп – 2023 "Национальная технологическая революция 20.35". Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов выступил на пленарной сессии "Технологическая политика мегаполиса и крупнейших компаний в условиях санкционного давления – точки обеспечения устойчивого роста".

За 2022-2023 годы экономическая эффективность продуктов "Сколково" для крупных компаний, которые пользуются решениями резидентов инновационного центра, составила 250 млрд рублей, рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов на Баркемп – 2023 "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге.

Задача "Сколково" — с одной стороны, выстраивать кооперационные связи с крупными заказчиками, а, с другой — между стартапами и университетами. Для этого у нас есть целый ряд инструментов. Мы уже много лет проводим так называемые скаутинговые программы для индустриальных компаний. Около 50 будет только в этом году. По их итогам крупные заказчики отбирают стартапы и решения для пилотирования. Уже более 150 пилотов реализовано, и, по информации заказчиков, за 2 года те проекты, которые будут внедряться с помощью этих решений, принесут заказчикам экономию в 250 млрд рублей. Игорь Дроздов, председатель правления Фонда "Сколково"

Председатель правления "Сколково" также рассказал о процессе создания совместно с корпорацией ВЭБ.РФ технологических холдингов. Они усилят кооперацию на рынке технологического предпринимательства: вокруг успешных стартапов, которые приближаются к среднему бизнесу, будут группироваться дополняющие их компании – "в том числе путем поглощения ряда стартапов и обеспечения неорганического роста", пояснил Игорь Дроздов. Это позволит заказчикам быть более уверенными в том, что российские стартапы предоставят для своих решений тот же уровень техподдержки, что ушедшие крупные западные игроки, сообщил глава Фонда.

Баркемп – 2023 "Национальная технологическая революция 20.35" – ежегодная образовательная и бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций. Всего запланировано более 50 деловых мероприятий, в том числе инновационный трек, выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов, уникальные лекции, экспертные дискуссии, биржа деловых контактов, технологические экскурсии.

Организатором мероприятия выступает Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга при поддержке Агентства Стратегических Инициатив (АСИ).

Фото: пресс-служба Сколково