В Петербурге за период с 30 ноября выпало 45 сантиметров снега

Ситуация осложнялась тем, что 20 см выпали в первые два дня, затем снег шел без остановки.

Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга Егор Пащенко рассказал, сколько в городе выпало снега, начиная с 30 ноября.

В Петербурге выпало 45 сантиметров снега. Ситуация осложнялась тем, что 20 см выпали в первые два дня, затем снег шел без остановки.

Тем не менее, дорожные службы начали активно выполнять работу по устранению последствий снегопада. В сутки работало от 1100 до 1200 единиц техники и 1200 работников ручного труда, 400-600 человек в ночь. Снегоприемные и плавильные пункты приняли 400 тысяч тонн снега, за минувшую ночь вывезли 49 тысяч тонн, только из Центрального района 6 тысяч. При норме от 2 до 3 тысяч тонн в сутки. Егор Пащенко, зампредседателя Комитета по благоустройству

Комитет по благоустройству продолжает работать почти круглосуточно совместно с Водоканалом, Мостотрестом, Жилищным комитетом.

В Петербурге начали применять "квартальный принцип" уборки снега во дворах.

Фото: Piter.tv