Стало известно, сколько студенты тратят на аренду жилья в Петербурге

Аналитики рассказали, что около 52 процентов "приезших" студентов выбирают студии за 22 тыс. рублей.

Аналитики российского сервиса по бронированию квартир провели исследование и выяснили, сколько в среднем студенты тратят на аренду квартиры. В городе на Неве учащиеся отдают за жилье около 31,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Эксперты отметили, что доля съемной недвижимости, которая не превышает эту цену, составляет всего 21 процент от общего количества предложений на рынке города.

Аналитики рассказали, что около 52 процентов "приезших" студентов выбирают студии за 22 тыс. рублей, еще 37 процентов молодых людей и девушек снимают "однушки" за 28,8 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры арендуют всего 8 процентов студентов. Трехкомнатные квартиры могут оплатить лишь 4 процента учащихся.

Ранее мы писали, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге выросла на 45% за год.

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