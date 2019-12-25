По-прежнему запрещены полёты на юг страны, поэтому в основном петербуржцы не могут отправиться в курортные города России.

В Пулково 16 мая отменили девять рейсов. По-прежнему запрещены полёты на юг страны, поэтому в основном петербуржцы не могут отправиться в курортные города России.

В понедельник, 16 мая, отменили пять рейсов на вылет и четыре на прилет. Среди отмененных полетов из Петербурга: авиакомпания Pegas Fly в Нижний Новгород; Smartavia в Ростов-на-Дону, Симферополь; "Уральские авиалинии" в Бишкек. В Петербург 16 мая не прилетят рейсы Smartavia из Симферополя, Ростова-на-Дону (16:15 и 23:45) ; Pegas Fly из Нижнего Новгорода.

Также задержан рейс авиакомпании Turkish Airlines в Анталью.

Фото: Piter.tv