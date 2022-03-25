В Петербурге производится 17% всех лекарств

Здесь есть фармацевтическая фирма "Полисан", которая производит жизненно необходимые лекарства – реамберин, циклоферон, цитофлавин и ремаксол.

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин уверен, что российские фармпроизводители обеспечат необходимый уровень жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНЛП). В официальном списке Минздрава 808 ЖНЛП, в то время как общее число лекарств, реализующихся через российские аптеки, – более 30 тысяч. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Петербург недаром признан фармацевтической столицей. <…> Например, здесь есть фармацевтическая фирма "Полисан", которая производит жизненно необходимые лекарства – реамберин, циклоферон, цитофлавин и ремаксол. Дмитрий Чагин

По словам специалиста, только Петербург на сегодняшний день закрывает потребности страны в ЖНЛП на 17%, а вся Россия – на 86%.

Также Дмитрий Чагин добавил, что в РФ успешно решается проблема с отечественным инсулином, который производит компания "Герофарм".

Фото: Piter.tv