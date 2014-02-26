На оформление Петербурга к 9 Мая потратят 37 млн рублей

Заявки на конкурс будут приниматься до 28 марта.

Праздничное оформление Петербурга в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов обойдётся в 37 млн рублей. На сайте госзакупок появились два тендера от Городского центра рекламы и праздничного оформления.

Так одна из закупок оценивался в 16,7 млн, вторая – в 20,3 млн рублей. На эти деньги нужно подготовить флагштоки и стилизованные флаги, декоративные композиции. Заявки на конкурс будут приниматься до 28 марта.

По первому контракту украшения разместят в 15 районах Петербурга, по второму – в 11.

Ранее жителям Петербурга и Ленобласти предложили нарисовать открытки к 9 Мая.

Фото: Piter.tv (архив)