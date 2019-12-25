Жителям Петербурга и Ленобласти предложили нарисовать открытки к 9 Мая

Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях.

Жители Петербурга и Ленобласти могут стать участниками международного конкурса рисунков "Открытка Победы", который запустили московский Музей Победы совместно с Российским движением школьников и движением "ЮНАРМИЯ". Об этом сообщила пресс-служба ФГБУК "Музей Победы".

Организаторы предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях – 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет). Лучшие работы, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы, которая откроется 20 апреля на официальном сайте музея. До 30 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат сертификаты от организаторов, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток и призы от партнеров конкурса.

Фото: пресс-служба ФГБУК "Музей Победы"