Итоги жилищного строительства в Петербурге за 2024 год

Рынок жилья Петербурга демонстрирует устойчивый рост.

В 2024 году в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию значительное количество жилья. Общий объем составил 2,66 млн кв. м, что превысило плановый показатель федерального проекта "Жилье". Вице-губернатор Николай Линченко отметил, что на данный момент в городе строится более 8,5 млн кв. м жилья. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Январь стал самым продуктивным месяцем зимы по вводу жилья: 560,8 тыс. кв. м. Лидером по объемам стал Выборгский район, где было введено 110,1 тыс. кв. м. В феврале объем ввода составил 237,6 тыс. кв. м, лидером стал Василеостровский район с 77,9 тыс. кв. м. В марте застройщики сдали 271,5 тыс. кв. м, из которых 126,9 тыс. кв. м пришлось на Приморский район.

Весной наблюдался спад темпов строительства. В апреле введено 104,1 тыс. кв. м, лидером стал Красносельский район. В мае объем составил 56,9 тыс. кв. м, в Петроградском районе было сдано 24 тыс. кв. м. В июне рост возобновился, в эксплуатацию введено 166,8 тыс. кв. м, лидировал Красногвардейский район.

Летом строительство набрало темп: в июле сдано 215,8 тыс. кв. м, лидировал Московский район. В августе объем составил 194 тыс. кв. м, лидером стал Выборгский район. В сентябре введено 181 тыс. кв. м, первое место занял Василеостровский район.

Осенью в октябре введено 215,6 тыс. кв. м, лидировал Московский район. В ноябре объем составил 162,8 тыс. кв. м, на первом месте оказался Василеостровский район. Декабрь стал рекордным месяцем – введено 298,7 тыс. кв. м, лидировал Невский район.



Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Рынок жилья Петербурга демонстрирует устойчивый рост. Несмотря на колебания в объемах сдачи, общие темпы строительства остаются высокими. Это свидетельствует о стабильном развитии жилищного сектора, обеспечивающем горожан новым комфортным жильем.

Фото: Piter.tv