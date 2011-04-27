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В Петербурге планируют привить от гриппа 60% от общего числа жителей
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге планируют привить от гриппа 60% от общего числа жителей

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В первую очередь приглашаются на вакцинацию лица старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

В Северной столице идёт прививочная кампания против гриппа. Как рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Мотовилов, Минздрав поставил перед городом на Неве задачу – вакцинировать 3 миллиона 240 тысяч граждан (из них 500 тысяч – дети).

Как отметил Мотовилов, в первую очередь приглашаются на вакцинацию лица старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Также вакцинироваться необходимо учителям и медикам.

В прошлом году Петербург поставил новый рекорд по количеству вакцинированных от гриппа – 60% от общего числа жителей.

В Северной столице начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Такая мера дает возможность вакцинироваться без записи.

Фото: pxhere

Теги: вакцинирование, грипп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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