В Петербурге заработали передвижные пункты вакцинации от гриппа

В Северной столице начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Такая мера дает возможность вакцинироваться без записи.

Передвижные пункты вакцинации от гриппа теперь доступны для горожан, предлагая им удобную возможность защититься от инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Передвижные пункты вакцинации будут находиться в разных районах города и предоставлять возможность получить прививку без предварительной записи.

График работы передвижных пунктов вакцинации на сентябрь 2023 года уже опубликован на официальном сайте Комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа.

Фото: Комитет по здравоохранению