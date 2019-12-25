Врач Мясников заявил, что в день нужно выпивать минимум пол-литра воды

Доктор опроверг утверждение о том, что каждому необходимо пить не менее 1,5-2 литров воды в день.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял мифы о вреде популярных пищевых привычек.

Доктор опроверг утверждение о том, что каждому необходимо пить не менее 1,5-2 литров воды в день. Он напомнил, что человек получает жидкость и вместе с едой. По словам специалиста, в день нужно выпивать не меньше пол-литра воды. Именно такого количества хватит, чтобы покрыть дефицит воды, которая выделяется с дыханием, потом и мочой.

Помимо этого, врач развеял миф о том, что еду нельзя запивать. Это, по словам специалиста, никак не нарушает пищеварение. Но запивать лучше именно водой, а не соком или молоком, которые содержат большое количество калорий.

Недавно врач-диетолог Наталья Круглова назвала ежедневную норму хлеба для мужчин, женщин и детей, которая не может навредить здоровью и фигуре.

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