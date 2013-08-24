С начала сезона на уборку петербургских улиц было потрачено более 700 куб.м. воды

За прошлую неделю в городе было израсходовано 35 тыс. куб. м воды и 7 тыс. л специального шампуня для мытья проезжей части, а также площадей и тротуаров.

С начала тёплого сезона в Северной столице потратили свыше 700 тыс. куб.м воды на уборку городских улиц. Об этом информирует пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Каждый день специалисты ведомства расходуют 5 тыс. куб.м. воды, а также до 10 тыс. л чистящего средства для удаления особенно серьёзных загрязнений. Основная часть разводов на городских дорогах появляется от упаковок еды и напитков в урнах. Помимо них при очистке асфальта дорожные службы уделяют особое внимание остановочным павильонам.

За прошлую неделю в городе было израсходовано 35 тыс. куб. м воды и 7 тыс. л специального шампуня для мытья проезжей части, а также площадей и тротуаров. Кроме того, с 3 по 9 июля из города вывезли 1,1 тыс.куб.м. отходов и 1 тыс. т строительного мусора с городских дорог.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю сотрудники ККИ в Петербурге ликвидировали 23 незаконные автостоянки.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству