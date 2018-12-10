В Петербурге на карантин закрыты 28 групп в детсадах и 351 класс

Данные на 20 декабря предоставил Комитет по образованию.

По данным на 20 декабря, в Петербурге в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыто 28 групп в 23 детских садах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Также на дистанционном обучении находится 351 класс в 143 школах (1,75 % от общего количества классов). Количество обучающихся, находящихся на смешанном формате обучения, – 5846 (1% от общего количества обучающихся).

Ранее инфекционист назвала причины превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге.

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