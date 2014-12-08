За лето из лесов Ленобласти спасатели вывели более 200 людей

Спасатели напоминают, что в лес необходимо взять заряженный телефон (желательно кнопочный), теплые вещи, портативное зарядное устройство, запас еды и воды, спички и компас, а также сообщить родственникам или друзьям о своих планах пойти в лес.

В Ленобласти спасатели и пожарные за лето вывели из леса 234 заблудившихся человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для оперативных поисков Аварийно-спасательная служба Ленинградской области укомплектована современной спецтехникой. В распоряжении спасателей – снегоболотоход, квадрокоптеры. К поискам также привлекают добровольческие формирования.

С наступлением осени холодная погода усложняет поиски, сокращая для потерявшегося время безопасного пребывания в лесу без последствий для здоровья. Спасатели напоминают, что в лес необходимо взять заряженный телефон (желательно кнопочный), теплые вещи, портативное зарядное устройство, запас еды и воды, спички и компас, а также сообщить родственникам или друзьям о своих планах пойти в лес. При ощущении, что пусть к дому потерян, важно оперативно позвонить в 112, не менять свое местоположение и ждать помощи.

Фото: пресс-служба регионального правительства