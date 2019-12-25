В Петербурге на ИВЛ находятся 167 пациентов с COVID-19

Также в городе остаются свободными 1011 коек для больных коронавирусом.

В Петербурге почти каждый третий пациент с коронавирусом переносит заболевание в тяжелой форме. По данным оперативного штаба, 27% пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ

Всего в искусственной вентиляции легких нуждаются 167 горожан. На данный момент для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями в городе развернуты 5 273 койки. Из них свободны 1011 коек.

С начала вакцинации прививки в Петербурге поставили 471 тысяча 559 человек.

В Петербурге планируют нарастить темпы вакцинации минимум в 1,5 раза.

Фото: Piter.tv