В Ленобласти маломобильные пассажиры с помощью приложения смогут узнать, когда придет низкопольный автобус

Также к системе подключаются водители, которые получают информацию, что их на остановке ждут маломобильные пассажиры.

В Ленинградской области повышают удобство использования общественного транспорта для маломобильных пассажиров. Больше 250 автобусов, которые перевозят пассажиров по Ленинградской области, оборудуют системой "Говорящий город". Работы уже начались, рассказали в администрации Ленобласти.

Благодаря приложению на телефоне или специальному кнопочному устройству пассажиры на колясках, с маленькими детьми в колясках, слабовидящие жители могут узнать, когда придет подходящий низкопольный транспорт и какой вход оборудован специально для них. Можно нажать на кнопку – и зазвучит звуковой маяк в автобусе, указывающий нужный вход.

Также к системе подключаются водители, которые получают информацию, что их на остановке ждут маломобильные пассажиры. Оборудование устанавливается в автобусах и на остановках, в подземных и надземных переходах. В Ленобласти инвалиды по зрению могут бесплатно получить кнопочное устройство "Говорящего города".

Определен ряд востребованных маршрутов для оборудования системой "Говорящий город":

Фото: правительство Ленобласти