Петербуржец на шумном Ford получил штраф

Инспекторы ДПС замерили уровень шума специальным прибором шумомер, результат измерения – 102,5 децибел, а допустимый уровень для легковых автомобилей составляет 96 децибел.

В Петербурге остановили водителя на шумном Ford и привлекли его к административной ответственности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Накануне 24-летний водитель, управляя автомобилем Ford, двигался по Белевской улице с неисправной системой выпуска отработанных газов. В результате чего уровень шума, издаваемый при работе двигателя, превысил нормативы установленные государственными стандартами РФ.

Инспекторы ДПС замерили уровень шума специальным прибором шумомер, результат измерения – 102,5 децибел, а допустимый уровень для легковых автомобилей составляет 96 децибел.

Водитель привлечен к ответственности за эксплуатацию авто с превышением нормативов уровня шума, а также за наличие неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средства запрещена.

В России депутаты Госдумы планируют внести поправки в КоАП, которые как минимум в 10 раз увеличат штраф для шумных водителей автомобилей и мотоциклов, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Сейчас размер наказания составляет 500 рублей.

В Петербурге и Ленобласти 18-20 июля водителей проверят на трезвость.

Видео: Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти