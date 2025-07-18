В Петербурге и Ленобласти 18-20 июля водителей проверят на трезвость

Состоится очередной рейд "Нетрезвый водитель".

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18-20 июля осуществят сплошные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

В предстоящие выходные на территории Санкт-Петербурга и области Госавтоинспекция проведет рейды "Нетрезвый водитель", чтобы выявить водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

В конце июня нетрезвый водитель Audi сбил пешехода на Арсенальной улице.

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Видео: Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти