Свыше 16 млн руб штрафов выплатят петербургские собственники за плохую уборку снега

Грубые нарушения уборки территорий были обнаружены на 17 объектах.

Инспекция ГАТИ Петербурга провела рейды с целью оценки качества уборки территорий городских объектов от снега. На этой неделе штрафы за грубые нарушения будут назначены пяти организациям, – рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

На скамью зала рассмотрения административных правонарушений приглашены 5 организаций. Они пренебрегали правилами города, включая требование по очистке снега на прилегающей территории, в Петроградском и Приморском районах. Общая сумма максимально возможного штрафа – 4,4 млн рублей. Государственная административно-техническая инспекция

Нарушения также были выявлены на 12 частных территориях и нежилых зданиях. В самый разгар циклона "Чарли" на объектах было зафиксировано пренебрежение правилами уборки снега и наледи. Решение о размере санкций по результатам рейдов будет принято в согласии с объемом и тяжестью допущенных просчетов.

Ранее мы рассказывали, что после падения наледи на пешеходов с крыши здания на улице Шкапина инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга взяли его на контроль.

Фото: Piter.TV