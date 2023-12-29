Петербургских таксистов намерены штрафовать за несоответствие цветовой гаммы автомобиля

Кроме того, от 50 до 100 тыс. рублей накажут за несоблюдение обязательного требования о предоставлении в уполномоченный орган сведений о действующих тарифах.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга в первом чтении одобрили законопроект о штрафах за нарушение требований регионального закона о такси, внесенный Комиссией по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Речь идет о запрете на предложение услуг в аэропортах и на вокзалах. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 5 до 100 тыс. рублей.

Также еще одно нарушение – несоответствие цветовой гаммы автомобиля. Штраф за него будет действителен для таксистов, которые получат разрешение после 1 сентября 2024 года, заявил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Он отметил, что из 100 машин-нарушителей, выявленных с января текущего года, внешний вид 70% не соответствовал поданным документам. Административное наказание за несоблюдение требований к цвету кузова составит от 3 до 50 тыс. рублей. Кроме того, от 50 до 100 тыс. рублей накажут за несоблюдение обязательного требования о предоставлении в уполномоченный орган сведений о действующих тарифах.

За законопроект проголосовали 44 депутата ЗакСа Петербурга, двое воздержались. Штрафы для "бомбил" и таксистов-фотошопщиков должны появиться с 1 января 2025 года.

Напомню, мы откладывали рассмотрение штрафов на несколько месяцев, чтобы проанализировать практику исполнения закона. Но, повторюсь, закон – или для всех, или – ни для кого. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дефицит водителей автобусов наблюдается в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)