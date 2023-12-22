Петербуржец заплатит 6 тысяч рублей за оскорбление сотрудников метро

Его высказывания сотрудники подземки восприняли, как оскорбления, унижающие их честь и достоинство.

Петербуржца оштрафовали из-за оскорбления двух сотрудников метрополитена. Об этом рассказали в прокуратуре городского метро.

Было установлено, что вечером 15 февраля 2023 года пассажир оскорбил двух сотрудников метро на станции "Спортивная". Мужчина отказывался проходить досмотр, пытался улизнуть от сотрудников, ринувшись через турникет. После неудачной попытки прорваться правонарушитель стал обзывать работников метролитена.

Его высказывания сотрудники подземки восприняли, как оскорбления, унижающие их честь и достоинство.

Прокурор петербургского метрополитена возбудил в отношении правонарушителя 2 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафов в общем размере 6 тысяч рублей.

Ещё один петербуржец заплатит 4 тысячи рублей за то, что назвал тупой бывшую жену.

Фото: Piter.tv