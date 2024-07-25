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Житель Кронштадта оштрафован на 4 тыс. рублей за оскорбление росгвардейца
Сегодня, 11:13
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Житель Кронштадта оштрафован на 4 тыс. рублей за оскорбление росгвардейца

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В отношении нарушителя завели дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по обращению об унижении чести и достоинства. В феврале нетрезвый мужчина оскорбил сотрудника Росгвардии, который патрулировал территорию. 

По данным надзорного ведомства, в соответствии с КоАП РФ возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора. В результате в отношении нарушителя завели дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи ему назначен штраф в размере 4 тыс. рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что мужчину арестовали за мат рядом с консулом Азербайджана в Петербурге. Вину горожанин признал. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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