Житель Кронштадта оштрафован на 4 тыс. рублей за оскорбление росгвардейца

В отношении нарушителя завели дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по обращению об унижении чести и достоинства. В феврале нетрезвый мужчина оскорбил сотрудника Росгвардии, который патрулировал территорию.

По данным надзорного ведомства, в соответствии с КоАП РФ возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора. В результате в отношении нарушителя завели дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи ему назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину арестовали за мат рядом с консулом Азербайджана в Петербурге. Вину горожанин признал.

Фото: Piter.TV