Мужчину арестовали за мат рядом с консулом Азербайджана в Петербурге

На слова представителя государства мужчина не реагировал.

Петроградский районный суд Петербурга привлек местного жителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом 21 мая пишет "Бриф24".

Инцидент произошел 20 мая на Большой Зелениной улице. Консул Азербайджана сделал подсудимому замечание, поскольку он выражался грубой нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. На слова представителя государства мужчина не реагировал.

Вину горожанин признал. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

Ранее мы рассказывали о том, что жителю Кронштадта грозит штраф за оскорбление супруги из ревности. В отношении него прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV