Жителю Кронштадта грозит штраф за оскорбление супруги из ревности

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении правонарушителя дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по факту оскорбления местной жительницы. Об этом рассказали 7 мая в надзорном ведомстве.

В марте 41-летний мужчина в квартире дома 34 по Кронштадтскому шоссе оскорблял жену словами грубой нецензурной брани, унижающими честь и достоинство. Причина этому – ревность.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении правонарушителя дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что с петербуржца, оскорбившего пенсионерку, хотят взыскать 100 тыс. рублей компенсации. Сосед заявительницы по коммунальной квартире высказывал в ее адрес слова оскорбительного содержания.

Фото: Piter.TV