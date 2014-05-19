С петербуржца, оскорбившего пенсионерку, хотят взыскать 100 тыс. рублей компенсации

Сосед заявительницы по коммунальной квартире высказывал в ее адрес слова оскорбительного содержания.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки, имеющей инвалидность. Сосед заявительницы по коммунальной квартире в период с апреля по июнь прошлого года высказывал в ее адрес слова оскорбительного содержания, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура в интересах пожилой женщины направила в суд исковое заявление о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице сотрудница метро заплатит штраф в 3,5 тыс. рублей за оскорбление пассажира. В феврале между заявителем и женщиной на станции "Зенит" произошел конфликт из-за покупки жетонов для проезда. Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Фото: Piter.TV