МЧС: в Петербурге 24 мая ожидается усиление ветра до 17 м/с

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 мая в городе ожидается усиление западного ветра до 17 м/с.

При сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закройте окна;

- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев и вдали от слабо укреплённых конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Петербурге будет дождливо и ветрено.

Фото: pixabay