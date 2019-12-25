МЧС: в ближайшие 1-3 часа в Ленобласти ожидаются ливни и грозы

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 9 июня в ближайшие 1-3 часа по южным и восточным районам Ленобласти ожидаются грозы, местами ливни, град. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Рекомендации для населения при ливне:
- воздержитесь от поездок на личном транспорте, переждите дождь дома или на работе;
- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
- если ливень застал вас в автомобиле, медленно перестройтесь в крайний правый ряд/на обочину и прекратите движение.
Основные правила безопасного поведения при грозе:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;
- не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов;
- на улице не рекомендуется пользоваться зонтом;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).
Фото: Piter.tv
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