МЧС: в ближайшие 1-3 часа в Ленобласти ожидаются ливни и грозы

Ненастная погода пройдет по южным и восточным районам области.

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 9 июня в ближайшие 1-3 часа по южным и восточным районам Ленобласти ожидаются грозы, местами ливни, град. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Рекомендации для населения при ливне:

- воздержитесь от поездок на личном транспорте, переждите дождь дома или на работе;

- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- если ливень застал вас в автомобиле, медленно перестройтесь в крайний правый ряд/на обочину и прекратите движение.

Основные правила безопасного поведения при грозе:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;

- не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов;

- на улице не рекомендуется пользоваться зонтом;

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).

Фото: Piter.tv