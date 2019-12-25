В Ленобласти 15 июля объявили штормовое предупреждение

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 15 июля, начиная с 12:00-15:00, местами ожидаются ливни, грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. Об этом предупредили специалисты МЧС.
Рекомендации при сильном дожде:
- воздержитесь от поездок на личном транспорте, оставайтесь дома или на работе во время дождя;
- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
- если ливень застал Вас в личном транспорте, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение.
Основные правила безопасного поведения при грозе:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов;
- на улице не рекомендуется пользоваться зонтом;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).
Фото: Piter.tv
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