В Ленобласти 15 июля объявили штормовое предупреждение

Местами ожидаются ливни, грозы с кратковременным усилением ветра

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 15 июля, начиная с 12:00-15:00, местами ожидаются ливни, грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. Об этом предупредили специалисты МЧС.

Рекомендации при сильном дожде:

- воздержитесь от поездок на личном транспорте, оставайтесь дома или на работе во время дождя;

- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- если ливень застал Вас в личном транспорте, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение.

Основные правила безопасного поведения при грозе:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов;

- на улице не рекомендуется пользоваться зонтом;

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).

Фото: Piter.tv