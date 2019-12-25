В Ленобласти 9 ноября объявили штормовое предупреждение

После обеда ветер может усилиться до 15-17 м/с.

МЧС объявило штормовое предупреждение 9 ноября на территории Ленинградской области.

Согласно прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", начиная с 13:00-17:00, местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории региона повышается вероятность ДТП, вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, повышается вероятность повреждений (замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда. Также возможны аварии на объектах ЖКХ на всей территории Ленинградской области. Граждан просят быть внимательными и осторожными.

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