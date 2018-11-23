В Петербурге возобновил работу штаб добровольцев "Мы вместе"

По данным на 8 октября: петербуржцами старше 65 лет подано 63 заявки, 18 из них выполнено. За 3 дня зарегистрировалось 226 волонтеров.

Волонтером может стать каждый человек, от 18 до 50 лет, который не имеет хронических заболеваний. Каждый волонтер, даже тот, кто был в первой волне пандемии, должен зарегистрироваться на сайте мы вместе (https://мывместе2020.рф). На сайте они проходят обучение, после чего на почту им приходит информация: когда прийти в центр волонтеров за аккредитацией. Каждый волонтер получает специальный бейдж с голограммой, которая поможет избежать мошенничества. рассказала Марина Григорьева, ВРИО представителя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга

Многие волонтеры помогают своим подопечным не только в рамках программы "Мы вместе". Петербургские волонтеры не останавливали свою работу, они продолжали помогать пенсионерам и в летний период. У каждого пожилого человека уже появился свой волонтер, а у волонтера появилась своя бабушка или дедушка. Один из таких волонтеров – Николай.

Она объяснила ситуации, что после инсульта. Не может ничего делать, ни готовить не может, ни посуду мыть. Ещё и колонку у нее прорвало, сантехника вся потекла. Вообще без воды. Возле меня рядом жила. То есть, каждый вечер к ней ходил, помогал всё. Николай, волонтер штаба добровольцев "Мы вместе"

Пожилые люди с уважением и благодарностью относятся к своим помощникам. Валентина Мишурова говорит: "Мы самые уязвимые, и по возрасту, и по болезням. Так что волонтеры просто спасают!".

Видео, текст: Дарья Иванова, Анастасия Князева, Елена Помогайбина