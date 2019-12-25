Актер и участник шоу "Вызов" Олег Гаас: "Не смогу ради победы причинить кому-либо страдания"

15 октября на телеканале ТНТ стартует реалити-шоу "Вызов", в котором 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 интеллектуалов должны будут рука об руку проходить различные испытания. Им предстоит не только проверить себя на прочность, но и побороться за главный приз – 10 миллионов рублей. Одним из звездных участников шоу стал актер из Санкт-Петербурга Олег Гаас, с которым мы поговорили о проекте.

Олег, осенью стартует проект "Вызов", в котором ты принял участие. Чем он тебя привлек?

Когда я был подростком, по телевидению показывали "Последнего героя" с Сергеем Бодровым, и это было единственное тв-шоу, которое я смотрел, и мечтал в нем тоже поучаствовать.

Нравилось то, как люди преодолевают трудности, в какие жёсткие условия себя бросают. Мне тоже интересно испытывать себя на прочность. Меня это закаляет. Не скажу, что я всегда в поиске приключений, но встречаю их с улыбкой и уверенностью, что я справлюсь.

И, конечно, жажда адреналина и азарта во мне есть. Когда пришло предложение поехать на "Вызов", мне достаточно было названия, чтобы согласиться. Да ещё и богатая на природу Карелия, в которой проходили съемки... А природу я люблю, и единственный из всей съемочный группы рано утром до съёмок плавал в ледяной горной реке – это меня заряжало на испытания.

Ты командный игрок или тебе ближе сольные выступления?

Я командный игрок, но в команде предпочитаю быть лидером, либо капитаном (смеется). Тут не было явных команд, но все равно были игроки, которые прислушивались к моему мнению.

В проекте "Вызов" проверяют на выносливость и знания. Какие испытания ты отметил как интересные?

В основном акцент был на выносливость. Я, наоборот, больше ждал испытания на эрудицию и смекалку, потому что физическая активность – часть моей жизни, а интеллектуальные задания могли быть абсолютно из разных сфер. В испытании, где надо было толкать 40-килограммовую бочку, мне помогли съемки сериала "Регби", где были схватки с регбистами на поле.

Олег, изначально ты собирался поступать в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН). Этот багаж знаний тебе как-то помог на проекте?

То, что я изучал, для поступления мне никак не помогло. Больше мне помогали любопытство к новым знаниям, смекалка и хитрость. Даже съемки на проекте для меня стали источником новых знаний – я часто общался с командой умников, узнавал, чем они занимаются, какие тонкости работы и т.д. Даже сыграл с чемпионкой по шахматам пару партий, и она сказала, что я быстро схватываю. А с писателем Булатом Хановым у нас даже есть планы на совместную работу.

Главный приз "Вызова" – 10 миллионов рублей. Что ты готов сделать ради победы?

Что касается выносливости, смелости и бесстрашия, тут я готов идти до конца. Но принципы и жизненные ценности для меня важнее. Я не смогу продаться за те вещи, которые не считаю правильными. Не смогу ради победы причинить кому-либо страдания. И тут уже речь не о сумме, а об уважении к себе. В любой ситуации нужно оставаться честным с самим собой.

Предложи любое место в Питере, где можно бросить себе вызов и испытать свои силы?

Попробуйте пожить зимой в -25 у Балтийского залива! Вообще, зима в Питере намного суровее зимы на севере. Я родился в Нижневартовске, но даже холод в минус 50 градусов там переживается намного легче.

В каких работах зрители смогут тебя увидеть ближайшее время?

Уже с 3 ноября на экранах появится художественный фильм "Тень. Взять Гордея", также вместе с актрисой Светланой Ходченковой я снялся в комедии "Я любила мужа", а на ТНТ в будущем году с моим участием выйдет сериал "Телохранители".

Фото: предоставлено ТНТ