На шоссе Революции трактор разгонял лужи ковшом

Местные жители просят убрать эту лужу с октября прошлого года.

Жители дома №33 корпус 6 по шоссе Революции с октября месяца подают жалобы на сайт "Мой Санкт-Петербург", чтобы коммунальные службы устранили огромную лужу у них во дворе.

Как рассказали Piter.TV местные жители, в 20-х числах января заканчивается срок, в который проблема должна быть устранена. Утром, 21 января, коммунальные службы приехали разобраться с данной проблемой, но не самым обычным способом.

Трактор просто разгоняет лужу ковшом по сторонам.

Ранее в Петергофе трактор с разгона разгребал лужи ковшом.

Видео: Piter.TV