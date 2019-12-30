На шоссе Революции трактор разгонял лужи ковшом

Жители дома №33 корпус 6 по шоссе Революции с октября месяца подают жалобы на сайт "Мой Санкт-Петербург", чтобы коммунальные службы устранили огромную лужу у них во дворе.
Как рассказали Piter.TV местные жители, в 20-х числах января заканчивается срок, в который проблема должна быть устранена. Утром, 21 января, коммунальные службы приехали разобраться с данной проблемой, но не самым обычным способом.
Трактор просто разгоняет лужу ковшом по сторонам.
Ранее в Петергофе трактор с разгона разгребал лужи ковшом.
Видео: Piter.TV
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