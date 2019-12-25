В Петербурге 9-летний школьник обвинил сожителя матери в избиении

По словам ребёнка, мужчина толкнул его и ударил по лицу дверью.

В Петербурге 9-летний школьник с ушибами и кровоподтеками обратился к медикам. В своих травмах он обвинил сожителя матери. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьник рассказал, что 26 декабря период с 18:00 по 22:00 по месту жительства его избивал сожитель матери. По словам ребёнка, мужчина толкнул его и ударил по лицу дверью.

Врачи диагностировали ушибы и кровоподтеки лица справа. В удовлетворительном состоянии мальчик был отпущен домой. Проводится проверка.

Также в Петербурге полуторагодовалый малыш едва не захлебнулся в ванной.

Фото: Piter.tv