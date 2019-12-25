В квартале "Солнечный город" застройщик завершил строительство социальной инфраструктуры

В эксплуатацию введена школа на 1375 человек.

В рамках работы с инвесторами завершилось строительство общеобразовательной школы в квартале "Солнечный город" в Красносельском районе Петербурга. Новая школа рассчитана на 1375 мест для учеников. Как рассказал портал "Строительный Петербург", школе присвоен адрес: проспект Будённого, дом 21, корпус 3.

В школе оборудованы отдельные учебные блоки с индивидуальными входами для учащихся начальной и старшей школы. Кроме учебных классов в здании разместились столовая, спортивные залы и два современных бассейна. Для проведения мероприятий, праздников или концертов обустроен актовый зал на 420 мест. Также в школе есть библиотека, медпункт, мастерские, помещения для кружковых занятий и отдыха.

На пришкольной территории оборудованы футбольное поле, площадки для игр в волейбол и баскетбол, легкоатлетические дорожки, уличные тренажеры и полоса препятствий.

Застройщик завершил строительство социальной инфраструктуры в ЖК. Всего здесь построены 3 школы на 4125 учеников и 8 детских садов на 1760 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"