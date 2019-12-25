Количество мест в школе в Усть-Славянке решили увеличить до 1650

Ранее здание хотели построить на 825 мест.

Решение об увеличении мест приняли на заседании членов правительства Петербурга с губернатором Александром Бегловым, пишет портал "Строительный Петербург".

По словам Беглова, строительство соцобъектов в районах новостроек является важной задачей. На данный момент в Усть-Славянке нет школ.

Учреждение построят на участке, ограниченном проектируемой магистралью 1, береговой линией реки Невы, границей базисного квартала 7231Б, Шлиссельбургским шоссе, Советским проспектом, проектируемой магистралью 3, проектируемой магистралью 2, береговой линией реки Славянки.

В конце лета 2022 года в Усть-Славянке достроили детский сад.

Фото: администрация Петербурга