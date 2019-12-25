Застройщик получил разрешение на строительство школы на Череменецкой улице

Учреждение будет рассчитано на 1200 учащихся.

Площадь объекта составит 22,8 тыс. кв. метров. Здание будет четырехэтажным. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Здание разделят на функциональные блоки. В школе, помимо учебных помещений, будет актовый зал на 844 места, малый и большой бассейны, спортивные залы, столовая, библиотека, медицинский блок, административно-хозяйственные и вспомогательные помещений.

У главного входа поставят пост охраны и диспетчерскую. Строительство ведет "Главстрой Санкт-Петербург".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Юнтолово введён в эксплуатацию многоквартирный дом с детским садом.

Фото: Piter.tv, Госстройнадзор Петербурга