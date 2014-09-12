На проспекте Большевиков частная школа обучала детей без лицензии

Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге районная прокуратура выявила школу, которая обучала детей без лицензии. Подробности сообщила прокуратура Невского района.

Установлено, что частная школа, расположенная на проспекте Большевиков, без лицензии обучала несовершеннолетних по программам дошкольного и начального общего образования.

Прокурор Невского района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).

Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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