На проспекте Большевиков частная школа обучала детей без лицензии

В Петербурге районная прокуратура выявила школу, которая обучала детей без лицензии. Подробности сообщила прокуратура Невского района.
Установлено, что частная школа, расположенная на проспекте Большевиков, без лицензии обучала несовершеннолетних по программам дошкольного и начального общего образования.
Прокурор Невского района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).
Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Фото: unsplash
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