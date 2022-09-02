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В Приморском районе открылся совмещенный объект для дошкольников и школьников

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Школа №199 позиционирует себя как "пространство возможностей".

Объект на Туристской улице 1 сентября принял ребят. Начальная школа рассчитана на 300 мест, а детский сад — на 170, сообщил портал "Строительный Петербург".

В школе №199 есть медиатека, библиотека, столовая, все кабинеты оснащены интерактивными досками. Учреждение стало экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС по внедрению профориентационных практик в образовательном процессе уже с начальных классов. 

Кроме того, в здании есть два бассейна: для школьников и воспитанников детского сада. Для ребят построены спортивный и гимнастические залы, а рядом с объектом обустроены спортивные площадки с игровыми зонами.

У школы будет второе здание на улице Оптиков.

Ранее Piter.tv сообщил об открытии еще одной школы в Приморском районе. 

Видео: Строительный Петербург

Теги: 1 сентября, детский сад, строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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