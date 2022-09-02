Новая школа в Коломягах 1 сентября приняла учеников

Объект построили по адресу Комендантский проспекте, 69, корпус 2.

На данный момент школа №165 принимает учеников с 1 по 8 класс, а в будущем в ней расположатся и старшие классы. Общая вместимость составит 1375 человек.

В школе предусмотрели кабинеты для химических, физических и биологических лабораторий. Также в здании есть лингафонный кабинет, мастерские, кабинет кулинарии, два спортивных зала и актовый зал, пишет портал "Строительный Петербург".

Кроме того, в школе есть два бассейна: учебный и оздоровительный. В учреждении планируют уделять внимание исследовательской работе, занятиям по инженерии, IT-моделированию и компьютерной графике. Школа заключила соглашение о взаимодействии с НМИЦ им. Алмазова, ОДК-Климов и Курчатовским институтом.

Общеобразовательная школа была построена в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству.

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